Максим Артамонов В Перми территорию у ТЦ «Лайнер» затопило канализацией Сточные воды оказались на проезжей части Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 28 декабря на ул. Революции в районе ТЦ «Лайнер» залило сточными водами. Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы, прислав в редакцию фотографии ЧП.

Как уточнили в коммунальной компании «Новогор-Прикамье», выход сточных вод на проезжую часть случился в районе б. Гагарина, 46.

«Аварийная бригада «Новогора», оперативно выехав на место, выявила засор на сети, прочистила трубопровод с помощью спецтехники и восстановила нормальную транспортировку сточных вод по сети водоотведения. Чтобы убрать наледь с проезжей части, была направлена спецтехника», — пояснили в пресс-службе компании.

Константин Долгановский

В «Новогоре» также добавили, что засоры на сети случаются часто, а иногда становятся причиной подобных инцидентов. Это связано с тем, что горожане бросают в унитаз нерастворимый мусор — предметы личной гигиены, салфетки, тряпки, средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет и полиэтилен. Именно эти предметы являются основной причиной засоров или подпоров на сетях водоотведения.

Когда весь этот мусор оказывается в канализационной трубе, то постепенно он собирается в крупные кучи и закупоривает трубопровод, перекрывая путь сточным водам. Промывают засорившуюся сеть водой под давлением с помощью каналопромывочной машины, а чистить колодцы от мусора работникам коммунальных служб приходится вручную.

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