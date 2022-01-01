За сутки госпитализированы 20 жителей Прикамья с коронавирусом Два человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 148 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 48 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 20 человек, двое скончались. Выздоровели 277 местных жителей.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 587. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 9171 чел.

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