Чайковская дума исполнила предупреждение Пермского УФАС Неравенство победителей торгов на размещение НТО исключено Поделиться Твитнуть

Чайковская городская дума исполнила требование Пермского УФАС и изменила Положение о порядке и условиях размещения НТО на территории муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в указанном документе не был обозначен срок обращения чиновников в суд для демонтажа незаконно размещенных НТО. Это приводило к ситуации, когда предприниматели, победившие в торгах, не могли начать работу, поскольку разыгранные места всё ещё занимали предыдущие владельцы.

Теперь в Положение внесён срок для добровольного демонтажа НТО — 10 рабочих дней со дня получения уведомления. В случае его игнорирования местные власти в течение 30 рабочих дней со дня составления акта о неисполнении обязанности по демонтажу должны обращаться в суд.

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