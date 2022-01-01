Елена Синица В Березовском районе бывшего директора школы обвиняют в мошенничестве Она похитила порядка 220 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Березовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора одной из общеобразовательных школ. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Бывшего директора обвиняют в мошенничестве и превышению должностных полномочий. По данным следствия, в 2020-2021 годах она, используя свое положение, похитила свыше 220 тыс. руб.





Женщина производила начисление сотрудникам повышенных стимулирующих выплат. После она забирала средства себе и тратила на собственные нужды. Кроме этого, при осуществлении ремонтных работ в школе она самовольно продала имущество учреждения, денежные средства от реализации которого в кассу не внесла.





Теперь дело будет передано в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.