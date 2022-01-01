Объём безналичных платежей в Прикамье превысил 1,5 триллиона рублей Жители края совершили свыше 1 млрд операций с использованием банковских карт Поделиться Твитнуть

Фото inform.plus

В Пермском крае за 9 месяцев 2022 года местные жители совершили свыше 1 млрд операций с использованием банковских карт на сумму более 1,5 трлн рублей. Это соответственно на 8 и на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

В 33 раза чаще пермяки использовали карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Средний чек покупки по карте составил 620 рублей. Доля таких платежей в общем количестве транзакций увеличилась до 83% и превысила 1,2 трлн рублей, остальное приходится на переводы и снятие наличных.

Всего на 1 октября 2022 года банками в Пермском крае выпущено 6,4 млн карт, каждая третья из них — карта «Мир». По сравнению с прошлым годом количество карт «Мир» в регионе выросло на 40% и достигло 2,5 млн штук.

Всё более востребованными становятся и переводы через систему быстрых платежей (СБП).

«Это связано с удобством и возможностью проводить оплату без применения карты, а также расширением функционала СБП,— отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — В конце 2023 года быстрые платежи будут возможны не только через мобильные приложения банков, но и интернет-банкинг. Это позволит гражданам и предпринимателям осуществлять переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров».





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