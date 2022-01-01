Андрей Стрельцов
«Молот» выиграл свой последний матч в этом году
Пермские хоккеисты обыграли «Ермак»
«Молот» завершил игры в чемпионате ВХЛ в этом году. В среду пермская команда на своём льду сыграла с клубом из Ангарска. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 2-2. В составе «Молота» шайбы на счету Алексея Шубина и Андрея Ряшенцева.
Для выявления победителя команды пробили серию буллитов. Пермяки в этом компоненте игры оказались более удачливыми.
Следующий матч «Молот» проведёт 9 января в Санкт-Петербурге против СКА-Нева.
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