Андрей Стрельцов «Молот» выиграл свой последний матч в этом году Пермские хоккеисты обыграли «Ермак» Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

«Молот» завершил игры в чемпионате ВХЛ в этом году. В среду пермская команда на своём льду сыграла с клубом из Ангарска. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 2-2. ​ В составе «Молота» шайбы на счету Алексея Шубина и Андрея Ряшенцева.

Для выявления победителя команды пробили серию буллитов. ​ Пермяки в этом компоненте игры оказались более удачливыми.

Следующий матч «Молот» проведёт 9 января в Санкт-Петербурге против СКА-Нева.

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