Андрей Стрельцов Команда Пермского края выиграла Кубок Федерации 2022 по санному спорту Победительницей среди женщин также стала Татьяна Иванова Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация санного спорта России, rusluge.ru

На санно-бобслейной трассе спортивного кластера «Сириус» прошли финальные заезды на Кубок Федерации. Чусовлянка Татьяна Иванова не только показала лучшее время во всех четырёх заездах и стала победительницей у одиночниц, но и установила рекорд трассы.

У мужчин победу одержал лидер сборной России по санному спорту, трехкратный чемпион мира москвич Роман Репилов. ​

В командных соревнованиях обладателями Кубка Федерации по санному спорту 2022 года в командной эстафете стали спортсмены Пермского края. Регион представляли Татьяна Иванова, Матвей Пересторонин, Лев Романов/Владислав Веремеенко.

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