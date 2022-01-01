Делегация священнослужителей из Пермского края побывала на Донбассе Основной целью поездки стало «духовное окормление» раненых военнослужащих Поделиться Твитнуть

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

С 12 по 26 декабря группа священнослужителей Пермского края побывала в ДНР и ЛНР. Поездка была организована при поддержке благотворительного фонда «Доброволец Донбасса». Об этом сообщили в Пермской епархии.

В состав делегации вошли руководитель епархиального отдела по взаимоотношению с ВС, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Константин Остренко, руководитель епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности священник Димитрий Таранченко, автор-исполнитель духовных песен протодиакон Николай Червон, представитель Березниковского мухтасибата Регионального духовного управления мусульман Пермского края имам-мухтасиб Рустам хазрат Рахматуллин.

Отмечается, что основной целью поездки на Донбасс стало «духовное окормление» раненых воинов. В ДНР священнослужители совершали молебны, таинства и просветительские беседы в госпиталях.

В Луганской области участники делегации передали местным жителям гуманитарную помощь, собранную прихожанами и жителями Прикамья, совершили в луганском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» Божественную литургию, провели просветительскую встречу с местными педагогами.

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