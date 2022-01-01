В Пермском крае в новогоднюю ночь может похолодать до -25 градусов Ранее синоптики обещали тепло и сильные снегопады Поделиться Твитнуть

К новогодней ночи в Пермском крае ожидается похолодание. Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ скорректировали свой прежний прогноз на 31 декабря и 1 января.

Если раньше к выходным они предсказывали повышение температуры до -3... -8˚ и снегопады, то теперь говорят о морозах, особенно в северо-восточных районах Прикамья.

Как передает «Рифей», в ночь на четверг 29 декабря столбики термометров опустятся до -17…-22˚, в Перми до -20˚. Днём при облачной погоде будет -13…-15˚, на юго-западе края -10˚.

В ночь на пятницу на востоке края температура воздуха составит -22…-23˚ и днём -18…-20˚. В Перми в течение суток будет -12…-15˚ и небольшой снег.

Прогноз на новогоднюю ночь таков: на северо-востоке Прикамья похолодает до -25˚, на юго-западе будет около -10˚, в Перми ожидается -16…-18˚.

При этом синоптики отмечают, что и этот прогноз не окончательный, по температуре воздуха до сих пор имеется неопределенность.

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