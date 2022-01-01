За сутки заразились коронавирусом ещё 147 жителей Пермского края Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 147 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 63 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 13 человек, один скончался. Выздоровели 229 местных жителей.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Чайковском, а также в Пермском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 439. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 169 человек.





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