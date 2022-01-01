За сутки заразились коронавирусом ещё 147 жителей Пермского края
Один человек скончался
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 147 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 63 жителя в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 13 человек, один скончался. Выздоровели 229 местных жителей.
Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Чайковском, а также в Пермском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 439. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 169 человек.
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