Андрей Стрельцов
Прикамский прыгун с трамплина отличился на двух этапах Кубка России
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Третий и четвёртый этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина состоялись в столице Башкирии.
На третьем этапе Константин Николаев, выступающий за Пермский край и Кемеровскую область, выполняя прыжок, показал лучший результат 132,5 м.
На четвёртом этапе он по сумме двух прыжков вновь стал лучшим.
Отметим, что на этих этапах Кубка не участвуют многие спортсмены национальной сборной, включая титулованного пермяка Евгения Климова.
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