Андрей Стрельцов Прикамский прыгун с трамплина отличился на двух этапах Кубка России Поделиться Твитнуть

Третий и четвёртый этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина состоялись в столице Башкирии. ​

На третьем этапе Константин Николаев, выступающий за Пермский край и Кемеровскую область, выполняя прыжок, показал лучший результат 132,5 м. ​

На четвёртом этапе он по сумме двух прыжков вновь стал лучшим. ​

Отметим, что на этих этапах Кубка не участвуют многие спортсмены национальной сборной, включая титулованного пермяка Евгения Климова.





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