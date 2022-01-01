За год оборот розничной торговли в Пермском крае снизился на 7,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2022 года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 598,4 млрд руб. Это на 7,4% меньше уровня прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

За тот же период оборот общественного питания достиг отметки 26,6 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 5% выше прошлогоднего уровня.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 ноября 2022 года составил 44,1 млрд руб. Это соответствует 49 дням торговли.

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