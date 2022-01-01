Максим Артамонов В Прикамье поменяется график движения электричек в новогодние дни Публикуем расписание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 декабря до 9 января электрички в Пермском крае будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Так, с 31 декабря по 8 января в расписании появятся поезда № 6009, которые будут курсировать по маршруту Пермь-2 — Верещагино и № 6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская.

При этом на новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, не будут ходить электрички № 6191 Кукуштан — Пермь II и № 6935/6932 Чусовская — Рассоленко — Чусовская

Кроме этого, по новому графику будут ходить другие электропоезда.

С 1 по 6 января не будут ходить поезда №6193 «Кунгур — Верещагино» и №7194 «Пермь-2 — Кунгур». Они будут курсировать по своим маршрутам 30 декабря и 8 января. С 13 января они будут ездить по пятницам и воскресеньям.

С 31 декабря по 8 января работают электропоезда №6945/6942 «Чусовская — Кын — Чусовская», но с 14 января — только по выходным дням.

С 31 декабря по 1 января отменяются поезда №7128/7127 «Пермь-2 — Углеуральская — Пермь-2». Они возобновят работу со 2 января и будут ходить каждый день до 8 января, а с 14 января начнут возить пассажиров только по субботам и воскресеньям;

Не будет курсировать 2 и 7 января поезд №7181 «Теплая Гора — Чусовская», но он будет работать 31 декабря и 9 января. С 14 января — только по субботам и понедельникам.

Электропоезд № 7182 «Чусовская — Теплая Гора» отменяется 1 и 6 января. Он будет ходить 30 декабря, 8 января и далее, начиная с 13 января, — по пятницам и воскресеньям.

С 1 по 8 января в ежедневном режиме будет курсировать поезд № 7183 «Пашия — Чусовская». С 10 января он будет ходить со вторника по пятницу и по воскресеньям.

С 31 декабря по 7 января электропоезд №7184 «Чусовская — Пашия» будет возить пассажиров ежедневно, а с 9 января — с понедельника по четверг и по субботам.

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