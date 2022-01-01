Максим Артамонов В МЧС предупредили о гололёде и изморози в Пермского края 28 декабря В ведомстве рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, с 27 по 28 декабря в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение аварий на дорогах, сход снега и льда с крыш.

ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части, обращать внимание на скопление снега и наледи на крышах зданий (сооружений) и не ходить вблизи опасных участков.

При несчастных случаях и ЧП в ведомстве советуют вызывать службы экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» МЧС по региону: 258-40-02.

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