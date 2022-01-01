Индивидуальные предприниматели в Пермском крае перестают платить по кредитам Рост просроченной задолженности с начала года составил 116 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Платежеспособность индивидуальных предпринимателей в Пермском крае снижается. Так, ИП в регионе с начала 2022 года нарастили просроченную задолженность по кредитам на 24,6%. Сегодня объём проблемных долгов данного сегмента достиг 587 млн руб. (+116 млн руб.) при 14,6 млрд портфеля. Об этом сообщают аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Индивидуальные предприниматели перестают платить по банковским кредитам и в других регионах РФ. За 10 месяцев текущего года совокупная просроченная задолженность выросла на 3,6% или на 989 млн рублей. После первых месяцев действия кредитных каникул в июне-июле она, напротив, сокращалась, уверенный рост начался с августа месяца.

Как отмечают аналитики агентства, так как мораторий на банкротство ИП закончился, кредитные каникулы не продлены, а законодатели ведут разговоры об изменении ставок налогообложения, то в ближайшей перспективе рост неплатежей в сегменте индивидуального предпринимательства может ускориться.

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