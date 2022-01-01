С 28 декабря на пермской телебашне начнутся новогодние световые шоу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 28 декабря по 13 января 250 прожекторов архитектурной подсветки начнут освещать телебашню на ул. Крупской в Перми. Так Пермский филиал РТРС поздравит жителей и гостей города с Новым годом и Рождеством.

«Надеюсь, что наряду с любимыми фильмами и телешоу праздничная подсветка телебашни будет создавать новогоднее настроение», — отметил директор Пермского КРТПЦ Игорь Терещенко.

В ночь на 1 января и в ночь на Рождество 7 января световое шоу продлится с 18:00 до 5 час. утра, а в ночь на старый Новый год 13 января — до 1:30.

В предпраздничные дни 28, 29, 30 декабря, а также каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января представление можно посмотреть с 18:00 до 00:00.





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