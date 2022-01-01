Максим Артамонов Пермяк получил реальный срок за покупку лекарства по поддельному рецепту Его приговорили к четырём месяцам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении местного жителя, который приобрёл в телеграме поддельный рецепт на сильнодействующий медицинский препарат, отпускаемый исключительно по рецепту врача, а затем купил его в аптеке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Лекарство может вызывать одурманивающий эйфорический эффект.

Как уточнили в суде, свой поддельный рецепт пермяк получил в конверте в отделении почты России.

Действия мужчины суд квалифицировал по ч. 3 ст. 327 УК РФ — Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права.

В итоге суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде четырёх месяцев и четырёх дней лишения свободы.









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