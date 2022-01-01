Задолженность за аренду земельных участков снизилась в Перми на 56,3 млн рублей В бюджет города от использования земли поступило 3,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

С января по декабрь 2022 года сумма общей задолженности за аренду земельных участков на территории Перми снизилась на 56,3 млн руб. (-15,7% от объёма арендных долгов). Об этом сообщили в департаменте земельных отношений городской администрации.

В ведомстве отметили, что такого сокращения общей задолженности удалось добиться впервые за два года.

По данным на 1 декабря 2022 года, в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 3,9 млрд руб. (+0,5 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Такая сумма сложилась за счёт поступления платежей по земельному налогу, аренде земельных участков, использованию сервитутов, погашению задолженности прошлых лет, а также поступлений, полученных по итогам проведения открытых аукционов и продажи участков в собственность.

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