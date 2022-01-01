За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались три человека Подтверждено 150 новых случаев заражения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 57 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 35 человек, трое скончались. Выздоровели 236 местных жителей.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми и в Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 292. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 168 человек.

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