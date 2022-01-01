Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Прикамье на 17,8%
Приостановлена образовательная деятельность в 244 классах 69 школ
За неделю с 19 по 25 декабря в Пермском крае зарегистрировано 34700 случаев ОРВИ и гриппа. Это выше показателя прошлой недели на 17,8%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего заболевают взрослые люди (52,6%).
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 (свиной) и В, а также возбудители негриппозной этиологии.
Приостановлена образовательная деятельность в 244 классах 69 школ и в 166 группах 84 детсадов Пермского края.
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