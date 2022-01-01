В Пермском крае сократят время работы МФЦ Новый график начнёт действовать после новогодних каникул Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

С 9 января 2023 года в Пермском крае изменится график работы отделений «Мои Документы». По субботам во всех МФЦ рабочий день станет на два часа короче. Центры будут принимать посетителей только с 10 до 15 часов.

При этом в МФЦ отмечают, что за счёт сокращения режима работы отделений по субботам, увеличится количество функционирующих окон приёма в будние дни.

Кроме того, в березниковских филиалах МФЦ режим работы изменится и в будни.

Также стало известно, как будут работать отделения «Мои Документы» в новогодние каникулы.

Так, 31 декабря все отделения принимают посетителей в обычном режиме. Поскольку это суббота, то их работа продлится с 9:00 до 17:00.

С 1 по 8 января 2023 года все офисы «Мои Документы» будут закрыты. Обратиться за получением услуг жители смогут с 9 января.

При планировании визита в многофункциональный центр в последние дни декабря специалисты советуют учитывать сроки подготовки документов.

«Поскольку органы исполнительной власти также не будут работать в новогодние праздники, сроки выдачи результатов для заявителей, обратившихся за получением услуг после 27 декабря, могут сдвинуться», — рассказала начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Наталья Земцова.

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