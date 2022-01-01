Открытие ледового городка в центре Перми перенесено из-за оттепели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за аномальной оттепели открытие ледового городка на пермской эспланаде переносится с 28 на 30 декабря. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Пару дней нужно на художественное оформление композиций», — отметил глава города. В целом же ледовые объекты практически готовы и сейчас проходят приёмку.

Напомним, плюсовая температура уже внесла коррективы в работу главного городского катка, его ввод в эксплуатацию с воскресенья 25 декабря также перенесён на более поздний срок.

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