Из учебной части в Елани в зону СВО отправили мобилизованных из Пермского края Они будут проходить службу в населенных пунктах новых присоединенных территорий России Поделиться Твитнуть

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

Из учебной части в Елани Свердловской области состоялась отправка в зону СВО двух полков, в состав которых вошли мобилизованные жители Прикамья. Об этом «Новому компаньону» сообщили в центре подготовки военнослужащих. В пресс-службе краевой администрации подтвердили информацию.

Мобилизованные направились в населенные пункты новых присоединенных территорий России для обеспечения задач спецоперации.

«Еще две воинские части, укомплектованные в том числе мобилизованными из Пермского края, продолжают спецподготовку в Елани», — уточнили в центре.

Всего с начала мобилизации в зону спецоперации были направлены два «пермских» батальона из учебной части в Тюмени, а из Еланской учебной части на СВО направлены три полка, в состав которых частично вошли военнослужащие прикамцы.

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