За сутки в Пермском крае подтверждено 108 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 108 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 41 житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано 11 человек, 203 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми и в Осинском округе.

За прошедшие выходные выявлено 338 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 142. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 165 человек.

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