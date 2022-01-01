Максим Артамонов В Перми утверждён график работы ЗАГСов в новогодние праздники Выходные дни - 1,7 и 8 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, 1,7 и 8 января следующего года для всех отделов ЗАГСа будут выходными. В остальные дни новогодних праздников специалисты ЗАГСов буду дежурить по определённому графику.

В конце года, 31 декабря, пермяки могут обратиться в Мотовилихинский отдел ЗАГС с 09:00 до 16:00, обед — с 13:00 до 13:48.



Дзержинский отдел ЗАГС будет работать 2 января с 09:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 13:48.



На следующий день, 3 января, по такому же графику посетителей будет принимать Орджоникидзевский отдел, 4 января — Ленинский отдел, 5 января — Свердловский отдел.



В Кировский отдел ЗАГСа можно будет обратиться 6 января, он будет работать с 09:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:48.

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