Максим Артамонов В Перми 26 декабря на сутки отключат воду в 29 домах Больше всего домов без воды будет на улице Героев Хасана Поделиться Твитнуть

В понедельник, 26 декабря, в Свердловском районе города 29 домов остнутся без воды. Это будет плановое отключение, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Воду отключат на сутки, с 10:00 26 декабря до 10:00 27 декабря.

Без воды останутся дома по следующим адресам:

— Бродовский тр-т, 1, 11, 11Б, 15, 9;





— улица Василия Васильева, 6, 8;





— улица Героев Хасана, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109/2А, 109/3, 109А, 110, 111/1, 111/2, 113, 113А, 115, 115А, 117, 159/1;





— улица Центральная Ферма, 1, 8.

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