Андрей Стрельцов
Пермяк Савелий Коростелёв стал четвёртым на пятом этапе Кубка страны по лыжным гонкам
Вперед финишировали титулованные соперники
В Подмосковье прошёл спринт в рамках V этапе Кубка России по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». В этих стартах принял участие пермский спортсмен Савелий Коростелёв.
Победителем стал Александр Терентьев. Вторым финишировал Александр Большунов. Призовую тройку замкнул Глеб Ретивых. Наш земляк обогнал Сергея Устюгова, но в тройку лучших не пробился.
Во вторник, 27 декабря, в рамках пятого этапа Кубка России пройдут спринтерские гонки свободным стилем.
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