Андрей Стрельцов Пермяк Савелий Коростелёв стал четвёртым на пятом этапе Кубка страны по лыжным гонкам Вперед финишировали титулованные соперники Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелёв

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В Подмосковье прошёл спринт в рамках V этапе Кубка России по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». В этих стартах принял участие пермский спортсмен Савелий Коростелёв.

Победителем стал Александр Терентьев. Вторым финишировал Александр Большунов. Призовую тройку замкнул Глеб Ретивых. Наш земляк обогнал Сергея Устюгова, но в тройку лучших не пробился.

Во вторник, 27 декабря, в рамках пятого этапа Кубка России пройдут спринтерские гонки свободным стилем.

Напомним, Савелий Коростелёв лидировал в соревнованиях после побед на первых двух этапах Кубка, но затем пропустил два этапа из —за участия в российско-китайских молодёжных играх.

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