Максим Артамонов
МЧС Прикамья предупредило о гололёде с 26 января
Ведомство призывает водителей быть предельно внимательными
ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.
В понедельник 26 декабря в отдельных районах края на дорогах ожидается гололедица, сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.
В связи с изменившимися погодными условиями спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать дорожное покрытие. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее и осторожнее при переходе проезжей части.
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