Максим Артамонов МЧС Прикамья предупредило о гололёде с 26 января

Ведомство призывает водителей быть предельно внимательными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.



В понедельник 26 декабря в отдельных районах края на дорогах ожидается гололедица, сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

В связи с изменившимися погодными условиями спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать дорожное покрытие. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее и осторожнее при переходе проезжей части.





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