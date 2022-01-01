Андрей Стрельцов Пермская пара стала пятой на чемпионате страны по фигурному катанию Наши земляки достойно выступили на стартах сильнейших фигуристов страны Поделиться Твитнуть

Чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Красноярске. Надежды пермских болельщиков были связаны с парным катанием, где выступали два дуэта, представляющие регион.

Наиболее удачно выступили Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Несмотря на юниорский возраст, они на равных боролись с титулованными взрослыми соперниками. В итоге спортсмены заняли пятое место по сумме двух программ.

Ещё одна пермская пара, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, замкнули десятку сильнейших фигуристов России.

Чемпионами страны в этом виде программы стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга.

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