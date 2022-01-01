Андрей Стрельцов
Пермская пара стала пятой на чемпионате страны по фигурному катанию
Наши земляки достойно выступили на стартах сильнейших фигуристов страны
Чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Красноярске. Надежды пермских болельщиков были связаны с парным катанием, где выступали два дуэта, представляющие регион.
Наиболее удачно выступили Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Несмотря на юниорский возраст, они на равных боролись с титулованными взрослыми соперниками. В итоге спортсмены заняли пятое место по сумме двух программ.
Ещё одна пермская пара, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, замкнули десятку сильнейших фигуристов России.
Чемпионами страны в этом виде программы стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга.
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