Максим Артамонов Россияне назвали самые безрассудные поступки в уходящем году Среди них — кредиты, спонтанные покупки и влюблённости Поделиться Твитнуть

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди россиян на предмет самых безрассудных поступков в уходящем 2022 году. Самым безрассудным поступком 5% россиян считают необдуманные покупки. Для 4% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4% — влюбленность или вступление в брак.

Опрометчивость при смене места жительства указали 3% опрощенных, а 2% респондентов признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Такой же процент опрошенных удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 2% корят себя за то, что слишком доверяли людям, а 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе.

При этом каждый пятый (20%) назвал безрассудными другие свои поступки: разводы, игру на бирже, открытие бизнеса, отказ от отпуска, купание в холодной реке, прыжок с парашютом, пение на морозе и проч. Такое ответ дали 23% мужчины и 17% женщин.

Среди тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, оказалось больше женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (51%), тогда как среди представителей сильного пола — только 44%.

В среднем же 47% россиян считают, что не совершали в этом году сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от коронавируса.

Опрос проводился с 17 по 20 декабря в 362 населённых пунктах по всей России. В исследовании приняли участие 1600 человек из экономически активного населения страны.

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