Андрей Стрельцов «Пермские медведи» разошлись миром с лидером чемпионата гандбольной суперлиги Это позволило подопечным Валентина Бузмакова выйти на второе место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Центральная встреча 11 тура гандбольного чемпионата страны состоялась в​ эту субботу в Перми. Команда из Ставрополя «Виктор» лидирует в чемпионате и идёт без поражений. Хозяева занимали третью позицию.

После первой половины игры впереди были пермские гандболисты. Однако к концу встречи они уже уступали пять мячей. И тем не менее хозяева смогли завершить встречу вничью.​ Итог поединка 29-29.

Результат матч позволил подопечным Валентина Бузмакова выйти на второе место в турнирной таблице.

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