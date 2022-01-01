Статус пандемии с COVID-19 ВОЗ планирует снять в 2023 году За сутки коронавирусом заразились ещё 223 жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 223 новых случаев COVID-19.

Госпитализированы 17 человек, 189 выздоровели, двое скончались.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 453 804. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9162 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена снять статус пандемии с COVID-19 в 2023 году. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, к концу 2022 года количество летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией, сократилось на 90 процентов.

Напомним, COVID-19 получил статус пандемии в 2020 году.





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