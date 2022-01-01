В Прикамье за попытку сбыта 9 кг наркотиков осуждены четверо граждан Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Очёрском райсуде Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении четырёх жителей региона. Все они признаны виновными в незаконном хранении и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в течение 2021 года подсудимые продавали синтетические наркотики на территории Пермского края и Свердловской области через крупный Интернет-магазин. Их деятельность была пресечена год назад, когда у одного из соучастников на автодороге Очёр-Верещагино было изъято 9 кг приготовленных к сбыту запрещённых веществ.

Суд приговорил виновных к различным срокам наказания: от 8 до 10 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Также виновным назначены штрафы от 100 до 200 тыс. руб.

Приговор в законную силу пока не вступил.





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