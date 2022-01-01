В Перми начался снос незаконных НТО по продаже пиротехники
Демонтировано уже 4 киоска
В Перми городские власти приступили к сносу НТО по продаже пиротехники, которые в преддверии Нового года незаконно появились на муниципальной земле. В настоящее время уже выявлено 23 таких объекта, четыре из них демонтированы. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.
Больше всего незаконных объектов, торгующих салютами, выявлено в Мотовилихинском районе (5), по три объекта обнаружено в Индустриальном, Свердловском, Кировском районах, по два в Дзержинском и Орджоникидзевском, один в Ленинском.
В мэрии напомнили, что на вдруг возникшие НТО с пиротехникой жители могут пожаловаться в администрацию своего района.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.