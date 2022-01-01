Мэрия Перми из-за оттепели потребовала ускорить проверку крыш домов Во избежание травм важна своевременная очистка кровель Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми скорректировала работу специалистов в районах для усиления проверок качества уборки снега с крыш домов. Теперь она строится так, чтобы в короткие сроки сотрудники администраций обследовали 100% жилищного фонда — всего более 6 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Ракинцев.

Ускорить темпы проверок решено в связи с прогнозами синоптиков. В выходные 24 и 25 декабря потеплеет до ноля градусов, снег станет плотным и тяжёлым. Во избежание травм при падении наледи с крыш важна своевременная очистка.

Также в связи со значительным потеплением администрация Перми направила в адрес управляющих организаций требования принять меры по своевременной уборке снега во дворах и проездах и особое внимание уделить уборке козырьков подъездов и кровель от снега и наледи.

В мэрии напомнили, что содержание козырьков балконов от наледи — обязанность и ответственность собственников квартир, при необходимости они могут обратиться за помощью к управляющей организации, обслуживающей дом.

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