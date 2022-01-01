Минстрой РФ выделит средства на обустройство «Моста времени» в Пермском крае Проект будет реализован в Александровске Поделиться Твитнуть

Проект «Мост времени» Александровского муниципального округа вошёл в число победителей внеочередного федерального конкурса «Малые города и исторические поселения», организованного минстроем России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мост времени» — это новое пространство на берегу пруда в городе Александровске. Проект предполагает сооружение понтонной конструкции «купалка», строительство сцены и пирсов, кафе и мест для отдыха, спортивной и детской площадок. А всю набережную объединят променад и велодорожка.

На реализацию планов муниципалитет получит из федерального бюджета 80 млн руб.

Напомним, на первом федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» четыре проекта из Пермского края были признаны победителями. Это «Набережная стихий» в Краснокамске, «Заводская набережная» в Добрянке, «Сердце парка» в Чусовом и «Кунгур. Город мастеров» в Кунгуре.

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