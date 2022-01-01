В Пермском крае ещё два человека скончались от коронавируса
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 230 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 82 жителя в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 38 человек, 165 выздоровели, двое скончались.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Краснокамском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 453 581. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9160 человек.
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