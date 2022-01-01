Максим Артамонов В Перми по достопримечательностям запустят экскурсионный автобус №300 У него будет регулярное расписание Поделиться Твитнуть

В следующем году мэрия Перми планирует запустить экскурсионный автобус по основным достопримечательностям города. У него будет символический номер — 300. Об этом рассказал в своём telegram-канале Алексей Дёмкин.





По словам чиновника, автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, поэтому будет сразу заметен на улицах города. Пассажиры смогут послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и выдающихся земляках.





Приобрести билет можно будет в автобусе, он будет действовать в течение дня. Таким образом, пассажиры смогут выходить на каких-то остановках, а затем вновь садиться в автобус — он будет ездить по регулярному расписанию.





Сейчас городской департамент транспорта должен провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать в мае.

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