Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Георгий Исаакян приглашён на постановку в Большой театр Главный музыкальный театр страны изменил планы на сезон Поделиться Твитнуть

Георгий Исаакян

В наступившем сезоне Георгий Исаакян, бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, основатель фестиваля «Дягилевские сезоны», а ныне — художественный руководитель Детского музыкального театра им. Наталии Сац, поставит в Государственном академическом Большом театре оперу Верди «Луиза Миллер». Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГАБТа Владимира Урина.

Публикация ТАСС посвящена изменению планов ГАБТа в связи с необходимостью вынужденной замены некоторых постановочных команд.

«Мы на ходу перестроились. Может быть, чуть-чуть основные премьеры в связи с изменением планов не так плавно распределены на весь сезон. Многие из них перенесли на конец сезона, это связано со сменой команд, художников, репертуара. Мы активно будем выпускать премьеры, начиная с апреля. Апрель, май, июнь, июль — подряд пойдут премьеры. Нам надо было время, чтобы эти громадные постановки запустить», — цитирует Урина агентство.

Премьера оперы «Луиза Миллер» Джузеппе Верди, режиссёром-постановщиком которой выступит Георгий Исаакян, ожидается 25 — 28 мая на Новой сцене. Дирижёром-постановщиком станет Эдуард Топчан из Армении, а художником — Алексей Трегубов.

Между тем, 22 декабря на той же Новой сцене состоялась премьера оперы Антона Рубинштейна «Демон» (12 +), режиссёром и художником которой выступил Владиславс Наставшевс — режиссёр «Евгения Онегина» (12 +) в Пермской опере, номинируемого на восемь премий «Золотая маска», а дирижёром-постановщиком стал Артём Абашев — бывший главный дирижёр Пермского театра оперы и балета.

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