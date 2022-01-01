Максим Артамонов События 2022 года негативно оценили 52% пермяков Среди главных — спецоперации, санкции и частичная мобилизация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главные события уходящего года, среди которых российская спецопераци на Украине, санкционное давление и частичная мобилизация, 52% пермяков оценили как негативные. В то же время 42% признались, что всё это никак не отразились на их работе и/или её поиске, 6% отметили позитивное влияние. Об этом сообщает служба исследований hh.ru, ссылаясь на результаты опроса.

Больше всего события 2022 года отразились на карьере мужчин: среди них только 24% не заметили принципиального влияния внешних обстоятельств на работу и/или ее поиск, тогда как среди женщин — 31%.

Более спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%).

В то же время негативное влияние на карьеру наиболее заметно проявилось сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).

При этом только 12% опрошенных жителей Пермского края рассказали, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Ещё 4% полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 58% — что влияние на бизнес было негативным, а 26% затруднились ответить.

СВО, санкции и частичная мобилизация никак не отразилась на бизнесе компании-работодателе по мнению 28% госслужащих и преподавателей/научных работников, а также по мнению 27% бухгалтеров и специалистов по безопасности.

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