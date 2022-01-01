Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 23 по 25 декабря Поделиться Твитнуть

23 декабря в 18:00 и 24 декабря в 14:00 в Центральном выставочном зале в рамках выставки «Живые традиции Прикамья» (0+) пройдёт серия встреч и мастер-классов. 23 декабря состоится мастер-класс по набойке от мастерской штампов «Кайма», а 24 декабря пройдёт беседа «Баба юр» о традиционных головных уборах коми-пермяков с демонстрацией коллекции реконструированных женских головных уборов.

С 23 по 25 декабря на Заводе Шпагина (цех № 4) проходит Большой книжный фестиваль (0+). 30 книжных компаний представляют художественную и образовательную литературу, нон-фикшн, издания для детей и подростков. В программе – творческие встречи с писателями, лекции и мастер-классы, конкурсы новогодних стихов, музыкальные импровизации и многое другое. Подробная программа на официальном сайте юбилея Перми.

24 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» стартует цикл новогодних представлений с хороводом вокруг ёлки «Жили-были чудеса, или Новогодняя сказка о счастье» (0+).

24 декабря с 12:30 до 13:30 в ТРЦ «Планета» состоится флешмоб Дедов Морозов (0+). Праздничный оркестр в костюмах Дедов Морозов будет перемещаться по торговому центру и исполнять популярные новогодние мелодии.

24 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Синема Парк Кристалл» приглашают на показ документального фильма «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+).

24 декабря в 15:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: «Рождественская оратория» (16+) Баха, дирижирует Андреас Райце. Оркестр Лейпцигского Гевандхауса и Томанерхор – с Кристиной Ландсхамер (сопрано), Бенедиктом Кристьянсоном (тенор) и Константином Криммелем (бас).

24 декабря в 15:00 и 18:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится интерактивный концерт для детей «Репетиция оркестра» (6+). Вместе с главным дирижёром театра Миграном Агаджаняном ребята послушают и разберут, из чего складывается магия музыки, на примерах «танцевальных» произведений Моцарта, Чайковского, Гаврилина, Брамса и других композиторов.

24 декабря в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт авторская экскурсия биолога Марии Колесник «Из глубины: бактерии, грибы и нейросети» (18+).

24 декабря в 20:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт показ мультимедийного спектакля «Чудо Чуди» (16+).

24 и 25 декабря в 12:00 в Пермском планетарии пройдёт премьера новогодней программы «Космическое путешествие Деда Мороза» (6+).

24 и 25 декабря Детский музейный центр отмечает 7-летие (0+). Гостей ждёт праздничная программа с приглашёнными мастерами музея, укулеле-концерт, на котором дети из студии «Алые паруса» споют новогодние песни из мультиков и фильмов, а также песочный спектакль, созданный и нарисованный по мотивам сказки Павла Бажова «Серебряное копытце». Регистрации в группе центра ВКонтакте.

24 и 25 декабря с 12:00 в здании Пермского ВКИУ пройдёт RED MARKET (0+). Посетителей ждут ярмарка новогодних подарков, мастер-классы, лекции и музыкальная программа.

С 24 по 26 декабря в Перми пройдёт специальный проект Дягилевского фестиваля – «Дягилев+» (18+). 24 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» прозвучат квартеты Дмитрия Шостаковича в исполнении солистов musicAeterna. 24 декабря в 23:59 в Органном зале хор musicAeterna выступит с рождественским концертом (18+). 25 и 26 декабря в 20:00 на Заводе Шпагина пройдёт премьера мистерии Карла Орфа De temporum fine comoedia (18+) в постановке Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. 26 декабря в 23:00 на Заводе Шпагина состоится концерт альтернативной музыки (18+). Также запланирована насыщенная лекционная программа в «Триумфе», которая дополнит пул основных событий фестиваля. Например, 24 декабря в 17:30 музыковед и музыкальный критик Георгий Ковалевский в своей лекции «Квартеты Шостаковича сегодня: как слушать и что слышать» расскажет о непубличной природе жанра струнного квартета. Подробное расписание событий и регистрация на сайте фестиваля.

С 24 по 27 декабря в Перми пройдёт фестиваль «немхат-фест» (16+), посвящённый театральным экспериментам на коми-пермяцком языке. 24 декабря в 20:00 в спортзале колледжа Олимпийского резерва пройдёт танцевальный перформанс «Коми-пермяцкий алфавит» (16+). 24 и 25 декабря в 15:00 в Диджитал-порту зрителей ждёт акустический камерный спектакль «К реке» (16+). Подробная программа в группе фестиваля ВКонтакте.

25 декабря в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт литературно-музыкальная встреча «Рождественское чудо» (6+). В программе – рождественская музыка, песни, книжная выставка, интерактивные задания и игры, конкурс чтецов.

25 декабря в 12:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского зрители увидят балет-феерию «Щелкунчик» (6+). Либретто Алексея Мирошниченко по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

25 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Синема Парк Кристалл» приглашают на показ новой постановки оперы Хумпердинка «Гензель и Гретель» (12+) – первой со времён Второй мировой войны в Венской государственной опере. Режиссёром стал Эдриан Ноубл, бывший художественный руководитель британской Королевской шекспировской труппы.

25 декабря в 16:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: Рождественский концерт в Ассизи (16+), дирижирует Давид Хименес. Национальный симфонический оркестр Итальянского радио, солистка Кэтрин Дженкинс (меццо-сопрано).

25 декабря в 16:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии пройдёт рождественский концерт Lux Christmas (12+). Исполнители – артисты Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова (сопрано), Евгений Синицын (виола да гамба) и Алексей Сучков (орган). В программе – рождественские гимны и песнопения XVI-XX веков.

До 28 декабря в киноцентре «Премьер» можно увидеть анимационный фильм Томма Мура «Песнь моря» (6+).

До 28 декабря 16:00 на сайте OperaVision можно увидеть запись трансляции Международной оперной премии-2022 (16+). Премия International Opera Awards, основанная в 2012 году и известная как оперный «Оскар», является ежегодным празднованием выдающихся достижений на международной оперной сцене. Награды направлены на признание и поощрение успехов, создание стипендий для новых талантов и повышение авторитета оперы. В этом году жюри, состоящее из оперных профессионалов, возглавляет Джон Эллисон, редактор журнала Opera.

До 30 декабря с 17:00 до 20:00 у главной ёлки в ТРЦ «Планета» работает сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки (0+). Все юные гости смогут получить сладости от Деда Мороза и Снегурочки, для этого достаточно будет рассказать стихотворение.

До 14 января в Органном концертном зале проходит IX Международный рождественский фестиваль (6+). 24 декабря в 19:00 новую концертную программу «И жизнь, и слёзы, и любовь» (6+) представит Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина под управлением Галины Токаревой. В сопровождении оркестра выступит обладательница Гран-при международных конкурсов, лауреат «Большой Романсиады» Дарья Сикальская (народный вокал). 25 декабря в 19:00 выступят приглашённая солистка оперных театров Балканского региона Мария Елич (сопрано, Сербия) и лауреат международных конкурсов Павел Домбровский (фортепиано, Москва).

Ежедневно Центр городской культуры приглашает послушать новый выпуск подкаста «Архивная пыль» (16+), посвящённый хранению. Эксперты расскажут, как организовать хранение домашнего архива, какие существуют правила, отличаются ли они от профессиональных музейных норм, какие существуют культуры хранения и от чего зависит их появление, почему оцифровка не панацея. Ведущие: Людмила Кузнецова и Мария Ромашова, кураторы мастерской «Бумажное прошлое». Гости: музейный хранитель Наталья Суркова и историк, автор проекта «Пермский книгоед» Андрей Зиновьев.

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