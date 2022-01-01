Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 23 по 25 декабря
23 декабря в 18:00 и 24 декабря в 14:00 в Центральном выставочном зале в рамках выставки «Живые традиции Прикамья» (0+) пройдёт серия встреч и мастер-классов. 23 декабря состоится мастер-класс по набойке от мастерской штампов «Кайма», а 24 декабря пройдёт беседа «Баба юр» о традиционных головных уборах коми-пермяков с демонстрацией коллекции реконструированных женских головных уборов.
С 23 по 25 декабря на
Заводе Шпагина (цех № 4) проходит
Большой книжный фестиваль (0+). 30 книжных компаний представляют художественную
и образовательную литературу, нон-фикшн, издания для детей и подростков. В
программе – творческие встречи с писателями, лекции и мастер-классы, конкурсы
новогодних стихов, музыкальные импровизации и многое другое. Подробная программа
на официальном
сайте юбилея Перми.
24 декабря в Пермском
доме народного творчества «Губерния»
стартует цикл новогодних представлений с хороводом вокруг ёлки «Жили-были
чудеса, или Новогодняя сказка о счастье» (0+).
24 декабря с 12:30 до
13:30 в ТРЦ «Планета» состоится
флешмоб Дедов Морозов (0+). Праздничный оркестр в костюмах Дедов Морозов будет
перемещаться по торговому центру и исполнять популярные новогодние мелодии.
24 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Синема Парк Кристалл» приглашают на
показ документального фильма «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+).
24
декабря в 15:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: «Рождественская
оратория» (16+) Баха, дирижирует Андреас Райце. Оркестр Лейпцигского
Гевандхауса и Томанерхор – с
Кристиной Ландсхамер (сопрано), Бенедиктом Кристьянсоном (тенор) и Константином
Криммелем (бас).
24
декабря в 15:00 и 18:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится интерактивный концерт для детей
«Репетиция оркестра» (6+). Вместе с главным дирижёром театра Миграном
Агаджаняном ребята послушают и разберут, из чего складывается магия музыки, на
примерах «танцевальных» произведений Моцарта, Чайковского, Гаврилина, Брамса и
других композиторов.
24
декабря в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт авторская экскурсия биолога Марии Колесник «Из глубины:
бактерии, грибы и нейросети» (18+).
24
декабря в 20:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт показ мультимедийного спектакля
«Чудо Чуди» (16+).
24 и
25 декабря в 12:00 в Пермском планетарии пройдёт премьера новогодней программы «Космическое путешествие Деда
Мороза» (6+).
24 и
25 декабря Детский музейный центр
отмечает 7-летие (0+). Гостей ждёт праздничная программа с
приглашёнными мастерами музея, укулеле-концерт, на котором дети из студии «Алые
паруса» споют новогодние песни из мультиков и фильмов, а также песочный
спектакль, созданный и нарисованный по мотивам сказки Павла Бажова «Серебряное
копытце». Регистрации в группе центра ВКонтакте.
24 и
25 декабря с 12:00 в здании Пермского ВКИУ пройдёт RED MARKET (0+). Посетителей ждут ярмарка новогодних подарков,
мастер-классы, лекции и музыкальная программа.
С 24 по 26 декабря в
Перми пройдёт специальный проект
Дягилевского фестиваля – «Дягилев+» (18+). 24 декабря в 19:00 в частной
филармонии «Триумф» прозвучат квартеты Дмитрия Шостаковича в исполнении
солистов musicAeterna. 24 декабря в 23:59 в Органном зале хор
musicAeterna выступит с рождественским концертом (18+). 25 и 26 декабря в 20:00
на Заводе Шпагина пройдёт премьера мистерии Карла Орфа De temporum fine
comoedia (18+) в постановке Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора
musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. 26 декабря в 23:00 на Заводе
Шпагина состоится концерт альтернативной музыки (18+). Также запланирована
насыщенная лекционная программа в «Триумфе», которая дополнит пул основных
событий фестиваля. Например, 24 декабря в 17:30 музыковед и музыкальный критик
Георгий Ковалевский в своей лекции «Квартеты Шостаковича сегодня: как слушать и
что слышать» расскажет о непубличной природе жанра струнного квартета.
Подробное расписание событий и регистрация на сайте фестиваля.
С 24 по 27 декабря в
Перми пройдёт фестиваль «немхат-фест»
(16+), посвящённый театральным экспериментам на коми-пермяцком языке. 24
декабря в 20:00 в спортзале колледжа Олимпийского резерва пройдёт танцевальный
перформанс «Коми-пермяцкий алфавит» (16+). 24
и 25 декабря в 15:00 в Диджитал-порту зрителей ждёт акустический
камерный спектакль «К реке» (16+). Подробная программа в группе фестиваля ВКонтакте.
25
декабря в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт литературно-музыкальная встреча
«Рождественское чудо» (6+). В программе – рождественская музыка, песни, книжная
выставка, интерактивные задания и игры, конкурс чтецов.
25 декабря в 12:00 и
19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского зрители увидят балет-феерию «Щелкунчик» (6+).
Либретто Алексея Мирошниченко по мотивам сказки Гофмана
«Щелкунчик и Мышиный король».
25 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Синема Парк
Кристалл» приглашают на показ новой постановки оперы Хумпердинка «Гензель и
Гретель» (12+) – первой со времён Второй мировой войны в Венской
государственной опере. Режиссёром стал Эдриан Ноубл, бывший художественный
руководитель британской Королевской шекспировской труппы.
25
декабря в 16:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: Рождественский
концерт в Ассизи (16+), дирижирует Давид Хименес. Национальный
симфонический оркестр Итальянского радио,
солистка Кэтрин Дженкинс (меццо-сопрано).
25
декабря в 16:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии пройдёт
рождественский концерт Lux Christmas (12+). Исполнители – артисты
Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова (сопрано), Евгений Синицын
(виола да гамба) и Алексей Сучков
(орган). В программе – рождественские гимны и песнопения XVI-XX веков.
До 28 декабря в
киноцентре «Премьер» можно увидеть
анимационный фильм Томма Мура «Песнь моря» (6+).
До 28 декабря 16:00 на
сайте OperaVision можно увидеть
запись трансляции Международной
оперной премии-2022 (16+). Премия International Opera Awards, основанная в
2012 году и известная как оперный «Оскар», является ежегодным празднованием
выдающихся достижений на международной оперной сцене. Награды направлены на
признание и поощрение успехов, создание стипендий для новых талантов и
повышение авторитета оперы. В этом году жюри, состоящее из оперных
профессионалов, возглавляет Джон Эллисон, редактор журнала Opera.
До 30
декабря с 17:00 до 20:00 у главной ёлки в ТРЦ «Планета» работает сказочная резиденция Деда Мороза и
Снегурочки (0+). Все юные гости смогут получить сладости от Деда Мороза и
Снегурочки, для этого достаточно будет рассказать стихотворение.
До 14 января в Органном концертном зале проходит IX Международный рождественский
фестиваль (6+). 24 декабря в 19:00 новую концертную программу «И жизнь, и
слёзы, и любовь» (6+) представит Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина под управлением Галины Токаревой. В сопровождении оркестра выступит
обладательница Гран-при международных конкурсов, лауреат «Большой Романсиады»
Дарья Сикальская (народный вокал). 25
декабря в 19:00 выступят приглашённая солистка оперных театров
Балканского региона Мария Елич (сопрано, Сербия) и лауреат международных
конкурсов Павел Домбровский (фортепиано, Москва).
Ежедневно Центр
городской культуры приглашает
послушать новый выпуск подкаста «Архивная
пыль» (16+), посвящённый хранению. Эксперты расскажут, как
организовать хранение домашнего архива, какие существуют правила, отличаются ли
они от профессиональных музейных норм, какие существуют культуры хранения и от
чего зависит их появление, почему оцифровка не панацея. Ведущие: Людмила
Кузнецова и Мария Ромашова, кураторы мастерской «Бумажное прошлое». Гости:
музейный хранитель Наталья Суркова и историк, автор проекта «Пермский книгоед»
Андрей Зиновьев.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.