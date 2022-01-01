Во Владимире осудят 39-летнего пермяка за растление 13 детей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами СКР по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется в совершении преступлений против половой свободы несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый осуществлял в социальных сетях интимную переписку с 13 несовершеннолетними. Он отправлял им свои интимные фотографии и принуждал детей к аналогичным действиям.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сообщается также, что мужчина не признал вину в совершённых преступлениях.

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