В выходные в Пермском крае ожидаются новые снегопады и потепление до +2 градусов На дорогах будет образовываться гололёд и снежный накат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 24 и 25 декабря, в Пермском крае снова пройдут снегопады, а на смену умеренным морозам придёт оттепель. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Так, в субботу в большинстве районов Прикамья температура поднимется до 0 градусов, в Перми ожидается 0…+2°. Будет идти мокрый снег. Возможно усиление ветра до 10-15 м в секунду.

В воскресенье на несколько градусов похолодает. В крае температура воздуха составит 0…−5°, в Перми −1…−3°. При этом снег и сильный ветер не прекратятся.

На дорогах будет образовываться гололёд и снежный накат.





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