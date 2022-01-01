Лидером пермских справедливороссов переизбрана Вероника Куликова Участники партконференции определили делегатов на партийный съезд Поделиться Твитнуть

Вероника Куликова

Председателем Пермского регионального отделения партии «Справедливая Россия-За правду» единогласно переизбрана Вероника Куликова. Голосование состоялось на партийной конференции 22 декабря.

Также участники определили делегатов на XII съезд партии, который пройдёт в Москве в мае 2023 года.

Вероника Куликова родилась 16 августа 1983 года в Перми. В 2005 году с отличием окончила Пермский государственный технический университет по специальности «Перевод и переводоведение», в 2010 году — Пермский филиал Уральской академии государственной службы по специальности «Юриспруденция».

2016-2021 годы — депутат Пермской городской думы VI созыва. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в ПГД, член комитета по экономическому развитию и комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

С 2021 года — депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», член комитета по развитию инфраструктуры, член постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры, градостроительства и землепользования в Пермском крае.

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