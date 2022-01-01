В ходе спецоперации на Украине погиб автогонщик из Пермского края Николаю Рудакову было 44 года Поделиться Твитнуть

Прощание с Николаем Рудаковым в Березниках

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В ходе военной спецоперации на Украине 13 ноября погиб житель Березников Николай Рудаков. Сегодня состоялись его похороны.

Как сообщили в администрации муниципалитета, Николай родился 5 апреля 1978 года в п. Орёл Усольского района. В 1993 году окончил Орлинскую школу. В начальных классах стал заниматься автоделом и участвовать в соревнованиях на гоночных автомобилях. Гонки на спортивных машинах и стали делом всей его жизни, Николай Рудаков завоевал большое количество медалей и кубков.

В СВО был пулемётчиком стрелковой роты, погиб в ДНР.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении.

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