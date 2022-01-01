В МЧС предупредили о гололёде и изморози в Прикамье 23 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого управления МЧС, в ближайшие сутки в Прикамье вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия, об этом сообщает «Рифей».

В отдельных районах края прогнозируется наслоение изморози на линиях электропередачи и деревьях. На дорогах ожидается гололёд и снежный накат. Ночью по северу региона пройдёт мокрый снег.

Из-за непогоды вероятны обрывы проводов, аварии на системах жизнеобеспечения, дорожные заторы и увеличение числа ДТП.

Жителей просят соблюдать правила безопасности. В частности, избегать нахождения рядом с деревьями, высотными конструкциями и линиями электропередачи.

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