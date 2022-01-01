Максим Артамонов В Горнозаводском округе долги по зарплатам составили 16,6 миллиона рублей Предприятия задолжали 103 человекам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, на 1 декабря 2022 года задолженность по зарплате в Горнозаводском городском округе составила 16,6 млн руб.

Фото: Пермьстат

Весь объём долгов по зарплате приходится на организации, занятые сбором и утилизацией отходов. В числе работников, перед которыми у организаций есть просроченные долги, оказались 103 человека. Каждому из них в среднем не выплатили 160,9 тыс. руб.

В ведомстве также отметили, что объём просроченной задолженности по учитываемому кругу видов экономической деятельности в четыре раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, которые имеют такую задолженность.

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