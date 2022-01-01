Максим Артамонов
В Горнозаводском округе долги по зарплатам составили 16,6 миллиона рублей
Предприятия задолжали 103 человекам
По данным Пермьстата, на 1 декабря 2022 года задолженность по зарплате в Горнозаводском городском округе составила 16,6 млн руб.
Весь объём долгов по зарплате приходится на организации, занятые сбором и утилизацией отходов. В числе работников, перед которыми у организаций есть просроченные долги, оказались 103 человека. Каждому из них в среднем не выплатили 160,9 тыс. руб.
В ведомстве также отметили, что объём просроченной задолженности по учитываемому кругу видов экономической деятельности в четыре раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, которые имеют такую задолженность.
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