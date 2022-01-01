В Пермском крае водителей просят рассказать о фактах коррупции в ГИБДД Опрос проводится на сайте полиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте МВД России по Пермскому краю в период с 21 по 31 декабря проходит анонимный онлайн-опрос участников дорожного движения о наличии фактов коррупции в работе подразделений ГИБДД.

Как отмечают в пресс-службе полицейского главка, опрос проводится в целях оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

«Убедительная просьба подойти к голосованию ответственно и с учётом личного опыта (если он был) честно ответить на вопросы», — сказано в сообщении.

Ссылка на онлайн-опрос здесь.





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