Максим Артамонов За два года пермских перевозчиков оштрафовали на 70 миллионов рублей Они смогли оспорить в судах только 17% наложенных штрафов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чиновники департамента транспорта администрации Перми подвели итоги работы по контролю за деятельностью перевозчиков. С 2020 по 2022 годы сумма штрафов, которую выплатили пермские перевозчики за нарушения условий контрактов в городской бюджет, составила 70 млн руб.







В основном штрафы перевозчикам выписывали за то, что автобусы не соблюдали расписание, проезжали остановки, в салоне не работал климат-контроль и не было аудиоинформирования пассажиров. Перевозчики смогли оспорить в судах всего 17% от всей массы наложенных штрафов.





Как отметили в ведомстве, проверки работы перевозчиков проводятся регулярно как при выпуске, так и на линии. При этом соблюдение расписания автобусами и трамваями фиксируется автоматически по навигаторам, установленным в кабинах подвижного состава. Информация о нарушениях в работе перевозчиков, поступающая от пассажиров через приёмную и социальные сети, также направляется профильным специалистам для проверки и учёта.







В этом году на нескольких маршрутах общественного транспорта ужесточены меры за неисполнение условий в новых контрактах. Это касается срывов рейсов и отклонения от расписания. Автобусы не смогут опережать график более чем на 2 минуты. Также запрещено отправление с конечных остановок ранее, чем это заложено расписанием.





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