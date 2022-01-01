В Прикамье зафиксирован всплеск числа заразившихся коронавирусом За сутки заболели 343 человека Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 343 новых случая COVID-19. Это на 60% больше, чем день назад. Среди заражённых 140 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 17 человек, выздоровели 314, три пациента с коронавирусом скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Краснокамском и Осинском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 453 351. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9158 человек.

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